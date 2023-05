Milan | come giocherà senza Bennacer | le possibili soluzioni di Pioli

Leggi su today

(Di giovedì 11 maggio 2023) Non solo la sconfitta, che rischia di aver già compromesso la qualificazione alla finalissima. La gara di andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, terminata sul punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri, ha lasciato in triste eredità alanche l'infortunio di Ismael...