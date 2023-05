Milan | Adani duro | «Nelle ultime tre gare non hanno visto palla»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lelecon ildopo la sconfitta dei rossoneri contro l’Inter in Champions League: la sua analisi Lele, alla Bobo TV, ha duramente attaccato ildopo il ko con l’Inter. LE PAROLE – «Il Napoli soffre il, mentre ilnon gioca contro l’Inter. La verità è una. Letrenon ha mai. Se sta basso perde i duelli con l’Inter, se sta alto gli beccano alle spalle».

Leleduro con ildopo la sconfitta dei rossoneri contro l'Inter in Champions League: la sua analisi Lele, alla Bobo TV, ha duramente attaccato ildopo il ko con l'Inter. LE PAROLE - ...L'estate 2010, infatti, vede Allegri andare sulla panchina del; quattro anni molto importanti ... Lite Allegri AdaniDecisamente famosa la discussione tra Allegri e; iniziamo sottolineando ...Dopo la gara d'andata dell'euroderby di Champions League traed Inter, arrivano i consueti commenti dei Daniele. Tramite la Bobo Tv, l'ex giocatore dell'Inter ha detto la sua riguardo la partita di ieri sera ed ha analizzato la gara di Skriniar. ...

Adani e l’euroderby: "Milan pronto, ma se gioca Leao. Inter più forte: Inzaghi non può fallire" La Gazzetta dello Sport

Daniele Adani, ex difensore e ormai opinionista per la Bobo Tv, ha parlato del derby di ieri sera, vinto dall'Inter per 2-0 contro il Milan ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, sta vivendo una stagione complicata; ecco cosa bisogna sapere sull'allenatore bianconero.