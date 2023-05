(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – “nel miglior modo possibile i, costruendoe non, ampliando i canali per una migrazione sicura e regolare. Ovunque decidiamo di costruire il nostro futuro, nel Paese dove siamo nati o altrove, l’importante è che lì ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare tutti, senza distinzione e senza lasciare fuori nessuno”. Ilindica la strada da seguire nel messaggio per la 109esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il prossimo 24 settembre, dal titolo ‘Liberi di scegliere se migrare o restare’, presentato oggi in Vaticano. “Imigratori dei nostri giorni – premette il– sono espressione di un fenomeno complesso e ...

... abbiamo intrapreso, ci porta a vedere nelle persone più vulnerabili " e tra questi molti... e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta", aveva detto il. Ma anche dopo il ..."Persecuzioni, guerre, fenomeni atmosferici e miseria sono " osserva il" tra le cause più visibili delle migrazioni forzate contemporanee. I", cioè, "scappano per povertà, per paura, ...'I flussi migratori dei nostri giorni - premette il- sono espressione di un fenomeno ... Francesco parla delle situazioni che costringono milioni diad abbandonare la loro terra d'...

Migranti, Papa: "Accompagnare e governare i flussi, ponti non muri" Entilocali-online

"Il nostro è un Paese non solo di accoglienza, ma anche di partenza". Lo ha ricordato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio e vicepresidente della Cei, intervenuto alla conferenza stamp ...“Migrare dovrebbe essere sempre una scelta libera”. Papa Francesco lo sottolinea nel messaggio per la 109esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che ha come tema “Liberi di scegliere se ...