Migranti | Meloni | «Francia e Spagna? Questioni interne» È già sfida per le Europee

(Di giovedì 11 maggio 2023) Schivare i colpi fino quando è possibile, provando - per ora - a non cedere alle provocazioni. Nel giorno in cui larilancia i suoi affondi anti-ani e anche il governo...

a Londra vede Sunak: d'accordo sue Ucraina Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra Italia e Regno Unito in piena coerenza e complementarità con l'adesione...Calenda - Renzi, sono incompatibili E sono entrambi in grado di superare il 4% delle Europeea Londra vede Sunak: d'accordo sue Ucraina Rafforzare il dialogo e la cooperazione ...Schiaffo no vax a Conte, la Francia prova a scusarsi conIl portavoce dell'esecutivo, Olivier Veran, ha assicurato che Darmanin, con le sue dichiarazioni di ieri, non intendeva... ...

Schivare i colpi fino quando è possibile, provando - per ora - a non cedere alle provocazioni. Nel giorno in cui la Francia rilancia i suoi affondi anti-meloniani e anche il ...Parigi prepara una nuova legge sull’immigrazione: un pacchetto di misure efficaci che sarà presentato quest'estate, in grado di conciliare fermezza e umanità, senza cadere negli eccessi demagogici ...