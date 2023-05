Migranti | l’appello di Papa Francesco | “Assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 maggio 2023) Città del Vaticano – “È necessario uno sforzo congiunto dei singoli Paesi e della Comunità internazionale perila non, ossia la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra”. Lo scrivemessaggio per la 109ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 24 settembre 2023, sul tema: “Liberi di scegliere se migrare o restare”. Il documento, pubblicato oggi e che reca in calce la firma del Pontefice, è un appello all’intera Comunità internazionale affinché si tuteli questo “non ancora codificato – spiega – ma di fondamentale importanza, la cui garanzia è da comprendersi come corresponsabilità digli Stati nei confronti ...