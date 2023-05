Microsoft ha abilitato la corrispondenza dei numeri per le notifiche push di Microsoft Authenticator

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 11 maggio 2023) per migliorare la sicurezza dell’accesso degli utenti. In questo mododisarma i “bombardieri di notifica” con un numero corrispondente in. Cosa cambia? Se l’utente ha un metodo di autenticazione predefinito diverso, non vi è alcuna modifica al loro accesso predefinito. Se il metodo predefinito è invece, si richiede ora la “dei“, ha chiaritoe gli utenti non possono disattivare questa funzione.del numero MFA Ladeifornisce un ulteriore livello di sicurezza visualizzando un numero nella notifica. Questa nuova funzionalità è progettata per ...