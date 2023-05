Micol e Tavassi | ecco a quale reality vorrebbe partecipare lei dopo il GF Vip

(Di giovedì 11 maggio 2023) Procede a gonfie vele la storia d’amore traIncorvaia ed Edoardo, ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che hanno iniziato anche una convivenza fuori dalshow., intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... l'ex gieffina ha ricordato la sua esperienza nel popolare reality show di Canale 5 e parlato della sua storia d'amore nata nella Casa di Cinecittà con Edoardo. La rivelazione di...Travolta dalle critiche: 'Smettila di metterti in mostra'Incorvaia, Edoardola prende in giro e lei sbotta: 'Questo è voce shaming' Clizia Incorvaia su Instagram La storia d'amore tra ...Amici 22, Wax e Angelina stanno insieme Perché Maria De Filippi ci tiene tanto a smentire il gossip Edoardoe i rapporti intimi conIncorvaia: 'Cosa non avete visto nella Casa del ...

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia oggi: lui sogna una figlia Tag24

Micol Incorvaia torna a parlare della sua relazione con Edoardo Tavassi nata al Grande Fratello Vip. Micol Incorvaia è stata una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello ...Micol Incorvaia ha svelato a quale iconico reality le piacerebbe partecipare (e a quale invece no). Su Edoardo Tavassi invece ha detto che ...