Michele Santoro | I pacifisti criticano la mia Staffetta pacifista? Demenziale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il giornalista e conduttore tv rimanda al mittente le contestazioni di parte del mondo antiviolento. "Mi dicono che sono un capobanda? Non me ne frega nulla"

...scientifici dell'evento sono i dottori Rosa Napoletano (prognosi e terapia) e Lucio(... Andrea Manto e Renato Saponiero (gli aspetti neuroradiologici),Ragno (le forme genetiche). ...schleinEstratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per 'la Repubblica' Due piccoli indizi, ma indicativi: il giorno della 'Staffetta dell'umanità' lanciata dac'era in programmaha lanciato la sua 'Staffetta dell'umanità', domenica 7 maggio, 'per unire l'Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza'. Ma se l'intento era riunire, 'da Aosta a Lampedusa', ...

Il giornalista e conduttore tv rimanda al mittente le contestazioni di parte del mondo antiviolento. "Mi dicono che sono un capobanda Non me ...L'iniziativa promossa dal giornalista non è stata sottoscritta dalle sigle più attive. E ha raccolto critiche: "Tutte le piazze che ...