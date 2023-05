Michele Bravi e Giuseppe Giofrè | arriva la replica ai rumor sul loro flirt

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nei giorni scorsi sono circolati alcunisu un’amicizia speciale tra due giurati di Amici di Maria. Oggi Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di una sua follower che avrebbe avvistatoinsieme in un locale e che parla di ‘coppia’. La notizia è rimbalzata ovunque eha rotto il silenzio con una storia su Instagram in cui smentisce le voci su un presunto: “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me ec’è solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca“. Insomma, nessuna storia tra i due giurati di Amici, ma ‘solo’ un’amicizia,a quanto pare è ancora single dopo la sua storia finita il ...

Durante un siparietto a Verissimo,e Giuseppe Gioffrè , incalzati dal terzo giudice, Cristiano Malgioglio , avevano lasciato intendere di essere impegnati. Il cantante aveva detto: 'Ti ...Arriva un nuovo scoop sui due giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi 2023 a pochi passi dalla finale. Si parla di Giuseppe Giofrè e, i quali pare siano stati beccati insieme in un locale. Qui i due artisti non sarebbero apparsi come semplici amici. Almeno questo è ciò che riporta un utente su Instagram che scrive a ...... e Goran Krivokapic, uno dei piùchitarristi contemporanei, apprezzato con i suoi concerti in ...18 dei più importanti concorsi chitarrsitici del mondo tra cui ricordiamo il Concorso '...

Michele Bravi e Giuseppe Giofrè stanno insiem La segnalazione Tag24

Domenica 14 maggio 2023 scopriremo finalmente chi sarà il vincitore della corrente edizione di Amici 22. Il primo posto se lo contendono Isobel, Mattia, Wax e Angelina. Nel corso dell’anno si sono sus ...Erano soli, meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia. Non ho fatto foto, avevo troppa paura. Durante un siparietto a Verissimo, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, incalzati dal terzo giudice, ...