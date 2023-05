“Mi sono spogliata in piazza per il Napoli | mi sono sentita stuprata | non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone” | lo sfogo di Emy Buono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Ciao, come state? Io oggi meglio.stata abbastanza triste in questi giorni per via di tutte critiche che ho ricevuto. Mi, praticamente. Perché è vero che midenudata, ma non è che ho volutoil mioin”: a parlare così è Emy, volto de La Pupa e il Secchione.ha festeggiato il terzo scudetto delper le strade della città, insieme a centinaia di. “soltanto divertirmi, quindi mi è sembrato un po’ eccessivo l’atteggiamento delle, le critiche e quello che è accaduto sul ...