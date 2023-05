Meunier | la Juventus torna all’attacco

, nel taccuino di Arrivabene anche. Tra la rosa di nomi visionati da Arrivabene e Cherubini, secondo la Gazzetta dello Sport, vi è anche Thomas. Il francese andrà a scadenza ..., nel taccuino di Arrivabene anche. Tra la rosa di nomi visionati da Arrivabene e Cherubini, secondo la Gazzetta dello Sport, vi è anche Thomas. Il francese andrà a scadenza ...

Meunier nome nuovo per la Juve per il post Cuadrado Tag24

A caccia dell'erede di Juan Cuadrado, la Juventus ha riattivato l'interesse per Thomas Meunier. L'ala del Borussia Dortmund piace da tempo al Barcellona ...Meunier nome nuovo per la Juve per il post Cuadrado. L’esterno in estate potrebbe sbarcare a Torino come sostituto del colombiano.