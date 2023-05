Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 11 maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,11. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2643m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2556m. I venti saranno al mattino ...

Liguria . Il Mediterraneo rimane sotto scacco di una goccia fredda in quota con instabilità a tratti marcata anche sulla Liguria. Ecco ledel centroLimet per le prossime ore e i prossimi giorni.Una situazione che stando alledovrebbe continuare a migliorare anche nei prossimi giorni e che sta dando un grande contributo a colmare quel gap di precipitazioni accumulato nel ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet liguria per le prossime ore: Giovedì 11 maggio 2023 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio spiccata instabilità sui rilievi, con ...

Meteo Prossima Settimana: guardate cosa ci attende già da Lunedì 15 Maggio! La notizia è appena arrivata iLMeteo.it

Torna il campo d’alta pressione in Sicilia. Questo garantisce tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 11 maggio. Su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone ...L’aggravarsi delle previsioni meteo per il prossimo weekend, ha spinto l’amministrazione comunale a rimandare una parte della manifestazione Lucca Historiae Fest, in programma da domani a domenica 14 ...