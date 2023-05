Meteo Italia weekend di piogge e temporali

... in seguito altre basse pressioni sono previste verso l', non possiamo escludere che tutto il mese resti instabile, fresco e piovoso'. Ilgiorno per giorno Sabato 13. Al nord: instabile ...Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord - Ovest; massime in calo al Nord - Ovest e sulle isole maggiori, in aumento sul resto d'. Previsioniper domani: ...instabile su tutta l'nel weekend e all'inizio della prossima settimana. La primavera in pausa prosegue con un calo delle temperature nei giorni di sabato 13 e domenica 14 maggio ...

Meno coinvolto sarà l'estremo Sud Italia, più vicino all'anticiclone afro-mediterraneo, con temperature in aumento. Ecco i dettagli: METEO SABATO. Al Nord addensamenti e qualche pioggia già al mattino ...