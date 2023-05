«Meret era bravo anche a scuola | il secchione della classe Un ragazzo intelligente ed educato»

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Matilde Copetti, portiere del Napoli femminile. Viene da San Daniele del Friuli, è stata acon il portiere del Napoli, Alex. Lo racconta come unserissimo, studioso, un “soggetto”, dedito sicuramente più agli allenamenti che alla vita mondana con gli amici sin da ragazzino. La Copetti ehanno frequentato la stessaal liceo scientifico Niccolò Copernico di Udine. All’epoca lei giocava nelle giovanili del Tavagnacco e lui in quelle dell’Udinese. «I nostri compagni uscivano la sera, noi invece pensavamo ad allenarci. Partecipavamo poco alla vita diperché avevamo un calendario fitto di impegni sportivi. Abbiamo fatto tanti sacrifici ma ora sono tutti ripagati. Alex mi diceva che sarebbe arrivato fino alla ...

