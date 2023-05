Meret era bravo anche a scuola | il secchione della classe Un ragazzo intelligente ed educato

Al primo anno di liceo Matilde e Alexhanno vinto il torneo regionale scolastico. "fortissimo già all'epoca, soprattutto nella tecnica di base. È un gran lavoratore e da friulano doc ...... ' Hojlund possibile erede di Osimhen L'atalantino può essere un diamante grezzo così come lo... La coppia- Gollini può avere futuro in questa squadra, le gerarchie ci sono e quando è ...... il 30 per cento, e soltanto due di essi sono titolari fissi: il portieree il capitano Di ... L'altroil portiere Michele Conforti, che - scrisse Ciuni - 'portava tra i pali una sedia e, ...

«Meret era bravo anche a scuola, il secchione della classe. Un ... IlNapolista

Nando Orsi, allenatore e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': " Hojlund possibile erede di Osimhen L’atalantino può essere un diamante grezzo così come lo ...Alex Meret può lasciare il Napoli in estate: per il portiere in arrivo un'offerta da 40 milioni. Già scelto il sostituto ...