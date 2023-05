Mercedes | spari in azienda | 2 morti

L a sparatoria alla fabbricadi Sindelfingen ha provocato due morti e un ferito grave questa mattina, dunque, la mobilitazione delle forze dell'ordine è scattata immediatamente. E subito sul ...I colpi di arma da fuoco, secondo i dipendenti, sarebbero stati esplosi nella zona dell'ufficio del caposquadra. Secondo Bild , l'aggressore sarebbe un dipendente esterno di una società di logistica. ...Due persone sono rimaste uccise a causa di alcuniin una fabbrica diBenz, in Germania, a Sindelfinge, nel Baden - Wuerttemberg. Si tratta di due 44enni, secondo quanto riferisce la polizia locale citata da Ansa . Mentre una terza ...

Germania, spari in fabbrica Mercedes: 2 morti Adnkronos

Le forze dell'ordine sono intervenute con grande dispiegamento di forze. Arrestato un 53enne. È salito a due morti il bilancio in seguito a spari esplosi questa mattina in una fabbrica di Mercedes Ben ...Due morti è il bilancio in seguito a spari esplosi questa mattina in una fabbrica di Mercedes Benz, in Germania, a Sindelfingen, nel Land del Baden-Württemberg. Si tratta di due 44enni, ha affermato l ...