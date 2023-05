Mercedes | spari in azienda | 1 morto

La sparatoria alla fabbricadi Sindelfingen ha provocato un morto e un ferito grave questa mattina, dunque, la mobilitazione delle forze dell'ordine è scattata immediatamente. E subito sul ...in una fabbrica diBenz, in Germania, a Sindelfingen, nel Baden - Wuerttemberg . Secondo la Bild, che cita la polizia, ci sarebbero un morto e un ferito grave. Le forze dell'ordine sono ...e terrore in una fabbrica: un morto. Preso il presunto killer Il boss 'El Guero' sta per tornare libero: 'Tribunale lo ha assolto'. Fondò il cartello di Sinaloa Crolla un ponte, feriti ...

Germania, spari in fabbrica Mercedes: 2 morti Adnkronos

Sono due le persone rimaste uccise dagli spari di stamattina nella fabbrica di Mercedes Benz a Sindelfingen, nel Land tedesco del Baden-Wuerttemberg. Si tratta di due 44enni. Lo ha affermato la polizi ...Nel sud della Germania è scattata un'imponenente operazione della polizia su larga scala. La sparatoria alla fabbrica Mercedes di Sindelfingen ha provocato un morto e un ferito grave questa mattina, ...