Mercato Napoli | Karlsson si dichiara | “Sono pronto per il salto | il Napoli mi piace molto”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Èa giocarsi la semifinale di Conference League contro il West Ham alle ore 21.00 di oggi 11 maggio Jesperattaccante di proprietà dell’AZ che ha manifestato la sua ammirazione per ildi Spalletti. Il giocatore intervistato da Goal.com ha affrontato tanti argomenti tra cui l’imminente sfida di coppa e la volontà di fare undi qualità. Nel mirino del classe 1998 ci sarebbe la Serie A, in particolare Milan e. “All’AZ sto bene, l’ambiente mie gioco tanto,concentrato sulla semifinale, ma mirebbe fare ildi qualità. Guardo spesso la Serie A, è un campionato che sta diventando dinuovo grande, citanti giovani e molti ...

...il, con cui ha un contratto fino al 2024), questa sembra la volta buona per vedere il dirigente azzurro alla Juventus. Fiducia rafforzata dagli spifferi che filtrano dagli ambienti del......potrebbe costringere Pioli a rivedere i suoi piani e condizionare anche alcune scelte di. ...lottato per arrivare in semifinale e ha trovato l'alchimia perfetta per arrestare la corsa del...L' aeroporto diCapodichino è al quarto posto nella classifica degli aeroporti italiani per traffico di ... Fa segnare anche un rimbalzo rispetto al 2021 del 136,65% e una quota didel 6,6%...

Mercato Napoli, i primi nomi sulla lista: due gli obiettivi Corriere dello Sport

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Meloni, agente tra gli altri di Armand Laurienté del Sassuolo ...Il portale LaLazioSiamonoi.it rilancia una notizia di mercato che riguarda l'interessamento di alcuni club per il centrocampista Milinkovic-Savic. Il serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 ...