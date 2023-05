“Meloni disumana | Francia e Spagna hanno ragione” | il delirio di Gad Lerner

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma 11 mag – Gadsa sempre da che parte stare, basta che non sia quella italiana. Il giornalista, come riportato dal Secolo d’Italia, commenta i recenti attacchi dei governi francese e spagnolo contro quello italiano. E non ci sarebbe neanche bisogno di dire da che parte si sia schierato. “”. Gadsa sempre da che parte stare Gad, sulla questione che coinvolge gli attacchi francesi e spagnoli al premier Giorgianon ha dubbi. Anzi, sfotte pure il presidente del Consiglio: “E va bene. Sfogate pure i vostri istinti patriottici, fingetevi offesi per la prosopopea dei francesi afflitti da grandeur; rinfacciategli che maltrattano i migranti come e più di noi; ironizzate sull’affanno di Macron che ...