Meloni | Attacchi da Francia e Spagna? Un loro problema interno

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Glidial governo italiano? "Una questione di politica interna" di Parigi e Madrid che "segnalano qualche difficoltà di consenso". Giorgia, a Praga per una missione di un giorno nella Repubblica Ceca dall'alleato conservatore Petr Fiala, smorza così le nuove tensioni con la, rilanciate dalle parole di Stephane Séourné, presidente di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron, che ha definito "ingiusta, inumana e inefficace" la politica italiana in tema di migranti e della ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, che ha criticato le misure sul lavoro dell'esecutivo di Roma.incontra il primo ministro ceco per oltre un'ora, conferma l'asse Roma-Praga a Bruxelles in tema di immigrazione, e l'impegno comune a fianco dell'Ucraina ...