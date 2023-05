Melanzane ripiene alla caprese Tutto a crudo in forno! Solo 150 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 maggio 2023)in150 Kcal! Avete deciso di stupire i vostri ospiti con un piatto prelibato facile da preparare e con un gusto ricco ma assolutamente light? Ebbene oggi vi proponiamo come realizzare lesenza carne rigorosamente dietetiche che contengono150 calorie a porzione. Siamo certi che il risultato che otterrete sarà fantastico e stupirà i vostri ospiti per la sua bontà. Un gusto forte e delicato che non dimenticheranno e per il quale otterrete sarete elogiati. E’ un piatto che soddisferà tutti i vostri commensali. Vediamo di seguito tutti gli ingredienti necessari per la sua realizzazione è il procedimento che porterà al vostro ...