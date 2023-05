(Di giovedì 11 maggio 2023)nei primiha registrato risultati record con ricavi per 2.420(+13%) oltre i target del piano di 3 miliardi per l'intero esercizio. L'è salito del 10% a 791 ...

primi nove mesi ha registrato risultati record con ricavi per 2.420 milioni (+13%) oltre i target del piano di 3 miliardi per l'intero esercizio. L'utile netto è salito del 10% a 791 ...Nessuno scossone sui livelli di cambio della sterlina, con l'euro deboleconfronti del dollaro ... mentre qualche vendita si registra dopo i conti su, che scende di due punti percentuali.... e anche su Inwit ( - 2,4%) seguita a risultati nelle attese e al downgrade di... L'euro perde altre posizioniconfronti del dollaro scendendo a 1,0953. Scivola il prezzo del petrolio: il ...

Mediobanca, nei nove mesi utile netto di 791 milioni - Economia Agenzia ANSA

Mediobanca nei primi nove mesi ha registrato risultati record con ricavi per 2.420 milioni (+13%) oltre i target del piano di 3 miliardi per l'intero esercizio. L'utile netto è salito del 10% a 791 mi ...Pochi movimenti in Piazza Affari e sui mercati azionari del Vecchio continente dopo le decisioni della Banca d'Inghilterra, che ha alzato i tassi dal 4,25% al 4,5% in scia a Fed e Bce, una crescita at ...