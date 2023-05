Medicina | dolore cronico | 350 esperti a confronto a Torino al congresso Guida

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023), 11 mag. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 350 glinazionali e internazionali riuniti aper il quartonazionale della Società italiana per la gestione unificata e interdisciplinare delmuscolo-scheletrico e dell'algodistrofia (Si-). Una tre giorni, da oggi fino a sabato 13 maggio, di dibattiti ea tutto tondo, al Centro congressi dell'Unione industriali, che parte dall'assunto di proporre ilmuscolo-scheletrico non come sintomo di una malattia, ma esso stesso come una patologia da diagnosticare e trattare con appropriatezza, secondo percorsi diagnostico-terapeutici definiti con team multidisciplinari composti principalmente da ortopedico, reumatologo e fisiatra. "In linea con la missione della ...