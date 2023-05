“Medici a gettone? Così si impoverisce la sanità e a rimetterci sono soprattutto i pazienti”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Mettere una toppa ad un buco senza ripararlo”.il dottor Luca Bontempi, Direttore dell’Unita’ Operativa di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Cardiaca dell’Ospedale Bolognini di Seriate commenta gli emendamenti approvati nel Decreto bollette dalle commissioni riunite Finanze ed Affari Sociali relativamente al ricorso aigettonisti. “L’impiego continuo dei– spiega Bontempi – metterà sempre più in fuga la classe medica ospedaliera, che preferirà, alla stabilizzazione, fornire prestazioni adi gran lunga più remunerative rispetto agli stipendi elargiti dal Sistema Sanitario Nazionale. Inoltre, è vero che viene garantito un servizio, ma non possiamo accertare la qualità di questo servizio, ne tantomeno assicurare la continuità assistenziale. Questo aspetto, ...

