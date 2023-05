“Me ne vado” Isola dei Famosi | la naufraga è crollata | “Proprio tu no | sei la numero uno”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le settimane trascorrono e il gioco si fa sempre più duro a Playa Tosta. Le dinamiche a affiorano giorno per giorno e una in particolare continua a tormentare una. Praticamente l’intero cast, a partire dall’inizio de L’dei2023, se la prende con Helena Prestes. Crisi di nervi per lei, ritiro vicino? Nessuno avrebbe pensato di vedere un crollo nervoso di questa portata, almeno per quanto riguarda la 32enne brasiliana che si è sempre mostrata fortissima e sicura di sé. Però L’dei2023 mette a dura prova gli animi di tutti. “Voglio andare via”, gridava disperata Helena Prestes, minacciando il ritiro.dei2023, il crollo di Helena Prestes: “Me ne” Nell’ultimo daytime si vedeva la modella ...

Ma i pensieri di Fiore sono troppi soprattutto a causa dei rapporti con le naufraghe dell'. '... Se Cristina, Helena, Corinne vogliono che io me nevia, me nesubito. Per carità'.'Quandoin qualsiasi teatro cominciano a gridare 'Champagne, Champagne' e dovrei rispondere: '... Capri, la sua. Che cosa rappresenta per lei 'Innanzitutto, chiariamo che non è la mia. ...'Quandoin qualsiasi teatro cominciano a gridare 'Champagne, Champagne' e dovrei rispondere: '... Capri, la sua. Che cosa rappresenta per lei 'Innanzitutto, chiariamo che non è la mia. ...

Cecchi Paone sbotta a "L'Isola" dopo l'abolizione delle coppie: "Senza Simone non vado avanti" TGCOM

Da mesi ormai a Catania è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti, con risultati che appaiono quantomeno dubbi almeno in certe zone sia periferiche quanto centrali. Certamente, almeno in q ...All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, è arrivato il primo infortunio per Fiore Argento. A dare aggiornamento sulla condizione della naufraga è ...