Mattinata nuvolosa | le piogge nel pomeriggio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un estesa area di bassa pressione, chiusa tra la risalita in area Atlantica dell’Anticiclone delle Azzorre e una alta pressione stazionante sulla penisola Scandinava, influenzerà il tempo sull’Europa Centrale e la penisola italiana. Impulsi instabili caratterizzeranno le giornata sulla Lombardia. Le precipitazioni si alterneranno a fasi asciutte e sporadiche aperture. Domenica è atteso un peggioramento più marcato sulla nostra Regione e su gran parte della Penisola. Temperature in calo e sotto la media del periodo. Tempo Previsto: Al mattino, poco nuvoloso lungo le aree più occidentali della regione. Molto nuvoloso, per la presenza nubi basse, sui rilievi più settentrionali della Valtellina e Valchiavenna, con associate deboli precipitazioni (quota neve tra i 1600 e i 1700 metri). Molto nuvoloso con precipitazioni, da deboli a moderate, anche su Orobie Bresciane, Gardesano. Debole ...