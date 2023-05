Mattarella | Contrastare Mosca ma cercare la pace | Russia | Costretti all' operazione militare dagli errori dell' Occidente

(Di giovedì 11 maggio 2023) 11 mag 15:20: "maun approdo di" Bisogna 'la politica di aggressività' ma ciò 'non ci deve distogliere dalla ricerca di un approdo di ...

Oslo, 11 mag. (askanews) - 'La Russia è stata irrazionale nelle motivazioni e nei comportamenti, ci auguriamo a Mosca tornino elementi di ...Bisogna "contrastare la politica di aggressività della Russia" ma ciò "non ci deve distogliere dalla ricerca di un approdo di pace". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nel suo colloqui ...