Maternità | importante riconoscere e disinnescare i sensi di colpa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, sempre più donne si rivolgono a professionisti del benessere mentale per affrontare le sfide della. La festa della Mamma 2023 si avvicina e Claudia Campisi, psicologa del lavoro e career coach che collabora con TherapyChat, dà la sua visione suidilegati alla, approfondendo in particolare i fattori che li innescano, le forme di disagio con cui questi si manifestano.Sono tante le paure che le donne affrontano quando decidono di generare una vita ed èriconoscerle: il timore che non sia il momento giusto per avere un figlio legato spesso ai bisogni di autorealizzazione di una donna, le preoccupazioni economiche dovute a precarietà professionale, la convinzione di non avere le capacità e abbastanza tempo…in poche parole: “di non farcela”. ...