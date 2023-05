Materazzi a Napoli compra la statuina della testata di Zidane

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scenache Zinedinerifilò a Marconella finale dei Mondiali 2006 Italia–Francia, riprodotta in terracotta dall’artigiano del presepe di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio, è stata acquistata dallo stesso ex difensorenazionale e dell’Inter, in vacanza aper un giro turistico. “– come racconta all’ANSA Di Virgilio – si è trattenuto a lungo nel mio laboratorio facendo mille domande sull’arte del presepe ma quando gli ho fatto vedere la scena, da me creata qualche tempo fa, è scoppiato in una fragorosa risata e l’ha voluta per forza acquistare, accettando come dono solo un corno portafortuna“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

