Materazzi a Napoli compra la statuetta della testata di Zidane

... è stata acquistata dallo stesso ex difensore della nazionale e dell'Inter, in vacanza aper un giro turistico. '- come racconta all'Ansa Di Virgilio - si è trattenuto a lungo nel ...Marcoè sempre molto attivo sui social network, soprattutto quando si tratta di ironizzare ... Stavolta il riferimento è ad una frase di Bono Vox, frontman degli U2, ain questi giorni ...... è stata acquistata dallo stesso ex difensore della nazionale e dell'Inter, in vacanza aper un giro turistico. "- come racconta all'ANSA Di Virgilio - si è trattenuto a lungo ...

Marco Materazzi a Napoli compra la statuina della testata di Zidane da Genny Di Virgilio La Repubblica

Comprata dal re dei presepi Genny Di Virgilio: riproduce il colpo al petto che costò l'espulsione nella finale mondiale del 2006 al capitano francese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...