Massiccia invasione di migranti anche a New York | stretta del sindaco sull’accoglienza

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 maggio 2023) In previsione dell’ancora più massiccio afflusso diprevisto dopo che dalla mezzanotte non sarà più in vigore il ‘Title 42’, ildi New, Eric Adams, ha firmato un ordine esecutivo per sospendere parti delle regole dell’accoglienza per i richiedenti asilo, a partire da quella del ‘right to shelter’ che impone di trovare un posto letto ai richiedenti asilo, soprattutto alle famiglie, entro lo stesso giorno della richiesta di assistenza.in arrivo a New: 61mila lo scorso anno “NewCity ha accolto oltre 61milalo scorso anno, dato loro riparo, cibo ed assistenza quasi interamente con le nostre forze. Negli ultimi giorni stanno arrivando 500 persone al giorno e ci aspettiamo che questi numeri aumentino significativamente ...