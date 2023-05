Maserati celebra Levante | Ghibli e Quattroporte Trofeo con motore V8

(Di giovedì 11 maggio 2023) MODENA (ITALPRESS) –ha scelto la quinta edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena fino a domenica perre il leggendarioV8 Twin Turbo a 90° da 580 CV, dal sound inimitabile e dalle formidabili prestazioni, cuore pulsante di– tutte in versione– che a partire dalla fine del 2023 uscirà ufficialmente di scena dalla produzione. Le vetture, che fino ad oggi sono state spinte dall'inconfondibile propulsore e le cui vendite proseguiranno anche nel 2024, diventeranno così un oggetto da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico della storia del marchio italiano.GranTurismo Folgore, prima vettura 100% elettrica nella storia del brand, e Grecale Folgore, il primo Suv ...

MODENA - Da giovedì 11 a domenica 14 maggio Maserati sarà presente alla quinta edizione del Motor Valley Fest, l'evento a cielo aperto che celebra le eccellenze motoristiche del territorio e che animerà il centro della città di Modena con un ...

