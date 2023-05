Maserada sul Piave Treviso | 17enne muore accoltellato durante una lite

commenta APiave (Treviso), un ragazzo è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una lite tra coetanei per futili motivi. La vittima è un 17enne di origine straniera. Alcuni giovani - in ...Un giovane è morto accoltellato nel trevigiano nel corso di una lite per futili motivi. E' accaduto in via Primo Maggio a Varago diin provincia di Treviso. Giuntiposto, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Portati in caserma alcuni ...posto anche l'ex fidanzatina che si è lasciata andare in un pianto disperato urlando il suo nome: 'Aymen'.

Omicidio di Maserada, il dolore del padre: «Ciao papà, io esco...le sue ultime parole. Aymen, non ha mai dato ilgazzettino.it

Se clicchi “Accetta i consensi” acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il co ...A Maserada sul Piave (Treviso), un ragazzo è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una lite tra coetanei per futili motivi. La vittima è un 17enne di origine straniera. Alcuni giovani - in ...