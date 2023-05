Nel 1999, quando è arrivata per la prima volta in California, lo ha fatto "perché in Italia il mio mestiere non esisteva" . E anche se "ora non è più così", decisamente non sembra cheabbia intenzione di tornare a casa. Il suo mestiere, quello che vent'anni fa in Italia non c'era, è quello di software engineer : sviluppa software applicando i princìpi della matematica ...Tech, l'italiana che ha aiutato Google a creare Lens: "Nelle IA molti più benefici che rischi" Salute Linfomi, l'esposizione ai pesticidi non sembra aggravare il decorso della malattia <...Nel 1999, quando è arrivata per la prima volta in California, lo ha fatto "perché in Italia il mio mestiere non esisteva" . E anche se "ora non è più così", decisamente non sembra cheabbia intenzione di tornare a casa. Il suo mestiere, quello che vent'anni fa in Italia non c'era, è quello di software engineer : sviluppa software applicando i princìpi della matematica ...

Marzia Polito, l’italiana che ha aiutato Google a creare Lens: “Nelle IA molti più benefici che rischi” la Repubblica

Software engineer, specializzata in geometria algebrica, computer vision e machine learning, vive in California da oltre 20 anni: "La stragrande