Marotta | «Spalletti meritava lo scudetto | ha grandi competenze e una lunga carriera»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni dell’evento di San Siro organizzato dal Foglio. In una discreta parentesi, il dirigente ha risposto a diverse domande riguardo il suo lavoro. La prima, però, doveva essere sulla semifinale di Champions League: «Contenti ma non euforici, il fatto di aver vinto questo primo match non significa aver conquistato la qualificazione finale ma che ci sia stata una prestazione positiva, di buon auspicio verso il ritorno che dovremo affrontare con il giusto rispetto verso l’avversario. Mi è già successo di rimonte clamorose, anche alla Juventus. In più al Milan abbiamo avuto l’approccio, che è stato molto più determinato, abbiamo colto l’opportunità del doppio vantaggio e questo ha un po’ destabilizzato il Milan, che poi è venuto fuori perché è una squadra forte. Non abbiamo chiuso la questione, ma ...