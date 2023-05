Marotta | «Per chi non andrà a Istanbul non sarà un fallimento!»

Leggi su inter-news

parla di prestigio comunque vada l'esito finale di questo Euroderby fra Milan e Inter di Champions League. Le parole dell'AD nerazzurro NO FALLIMENTO ? Prima di Milan-Inter, Beppeaveva parlato così ai microfoni di Mediaset: «Nessun fallimento per la squadra che rimarrà fuori dalla finale di Champions League, perché già arrivare qua è motivo di grande prestigio. Ovviamente per chi uscirà avrà un grande rammarico».