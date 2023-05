Marotta | «Onana? No offerte | non sul mercato! Parametri zero Inter modello»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si è concluso da poco l’vento diall’evento Il Foglio a San Siro. Dal Meazza, l’AD Sport dell’dopo aver parlato della conferma di Inzaghi (vedi articolo) ha anche spiegato certe dinamiche di mercato. ACQUISTI “GRATIS” – Ieri il derby Milan-l’hanno deciso due giocatori arrivati a costo, Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. Giuseppemostra la sua soddisfazione per il funzionamento delle scelte di mercato: «I? Questo è unche noi abbiamo voluto assumere anche nel rispetto dell’obiettivo di sostenibilità. Abbiamo cercato, questo l’ha fatto molto bene anche il direttore sportivo Piero Ausilio col suo collaboratore Dario Baccin, quei profili che non costavano niente in termini di ...