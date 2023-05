Marotta | 'L'exploit dell'Inter di ieri è merito di Inzaghi | ma ci sono altri 90' I parametri zero? Nostra strategia'

L'di Verona ha comunque contribuito a dare ancor più certezze ad un gruppo che si è finalmente ritrovato nel momento topico della stagione.(LaPresse) - Calciomercato.itDopo aver ...Le parole disu Lukaku . Tifosi Inter scatenati . Inter - Fiorentina, gli errori di Lukaku. Dopo l'in nazionale, Lukaku ricade nel baratro di una stagione in nerazzurro letteralmente ......forse una buona parte della carriera sepolta di gol anche per via del suo inaspettato: il ... ma alla fine il colpo decisivo lo sferra Beppe, all'epoca amministratore delegato dell'...

TMW - Marotta: "L'exploit dell'Inter di ieri è merito di Inzaghi. Ma mancano ancora 90 minuti" TUTTO mercato WEB

En effet, à travers un message hier soir sur ses réseaux officiels , l’Inter a tenu à féliciter le Napoli pour son troisième titre historique de Champion d’Italie : ...