Maria De Filippi in lacrime | Ho dovuto chiamare l' ambulanza per una rissa a U&D e la reazione sconvolgente di Elio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è successo di tutto. Tina Cipollari si è presentata nello studio con un vassoio di ricotta e burro in dispetto contro, scatenando una serie di litigi che hanno portato alla censura del programma. Nonostante ciò, stando alle anticipazioni, potrebbe esserci ancora molto da scoprire. Ma tra i commenti sui social, alcuni spettatori fanno notare che il programma è tutto manovrato dade, che manipola i burattini a suo piacimento. Cosa sarà successo davvero? Scopriamolo insieme. Di cosa parliamo in questo articolo... Tina Cipollari si presenta con un vassoio di ricotta e burroperde la calma e urla contro Gianni Sperti, Gemma Galgani e Tina Gianni invitaad andare a vivere in tribunale Tina fa intendere di voler tirare qualcosa in faccia a ...