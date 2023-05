Mare Roma | il M5s | “Il nuovo Prefetto convochi subito tavolo sulle spiagge | senza bagnini c’è il rischio sicurezza”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro aldi, Lamberto Giannini, sono costretto già a far presente un problema immediato. Questo weekend 500-600.000ni tornerannodeldie non troveranno alcun tipo di servizio, nemmeno quelli basilari legati allain. Questa amministrazione ha infatti stralciato dall’ordinanza balneare le previsioni sull’assistenza bagnanti, perché sapevano che per la loro incapacità di fare i bandi non ci sarebbero statidisponibili. Una scelta deprecabile che rischia di mettere in pericolo i cittadini. Come primo atto, le chiedo di convocare undi coordinamento in Prefettura e di ...

... basato sull'interconnessione trae terra. L'intermodalità, spiega una nota congiunta delle ... È stata fondata anel 1949 ed aderisce all'Iru, l'International road transport union di Ginevra, ...Maltempo che sarebbe ulteriormente inasprito anche dalle condizioni di queste città sul, in molti casi a rischio idrogeologico come nei casi di Anzio, Nettuno o Isola Sacra.Nel 1218 i soldati cristiani sbarcano in Egitto ed assediano per terra e perla città portuale di Damietta (nel delta del Nilo), con il progetto di sconfiggere i Mussulmani e conquistare parte ...

A Roma la presentazione del secondo Summit sull'Economia del Mare RomaToday

From My House In Da House, il format ideato da Giovanni La Gorga, aka Giovannino, nel 2018 per sensibilizzare i cittadini sullo spopolamento del centro storico di Roma da parte degli abitanti, torna d ...ROMA - Se c'è un zona capace di sintetizzare la Roma contemporanea ma senza perdere il suo aspetto di grande quartiere dove le vecchie botteghe di 'pollaroli' e salumai si mescolano a negozi di abbigl ...