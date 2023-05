Marco Bocci | “Ho perso la memoria per colpa di un raro virus Laura Chiatti e l’uomo poco sexy? Parole gonfiate per fare notizia”

Il regista e attore torna sulle polemiche suscitate dalle dichiarazioni della moglie nell'intervista di coppia a 'Domenica ...Laura Chiatti è stata travolta da una bufera per alcune frasi dette a Domenica In e suo maritoha deciso di difenderla. Laura Chiatti è stata travolta da una vera e propria bufera a Domenica In, dove ha confessato che vedere un uomo intento a svolgere le mansioni domestiche 'le ...← 'La caccia', a Perugia l'anteprima del film dida oggi nelle sale Potrebbe anche interessarti Città di Castello, incendio in via Don Minzoni: un uomo in ospedale

Marco Bocci, marito di Laura Chiatti: Non sono un sultano, in casa ci dividiamo i compiti Fanpage.it

Marco Bocci è tornato a parlare del suo ruolo in casa con Laura Chiatti: è vero che viene trattato come un "sultano servito e riverito".In occasione del suo nuovo film da regista, dal titolo La caccia, Marco Bocci è tornato a parlare della sua malattia, ma anche delle parole della moglie Laura Chiatti che hanno sollevato diverse ...