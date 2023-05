Marco Bocci difende la moglie Laura Chiatti | “Le sue parole sono state strumentalizzate”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 11 maggio 2023)torna sulla polemica scatenata dallepronunciate dallanel corso di un’intervista. Ospite della puntata del 30 aprile di “Domenica In”, l’attrice umbra aveva dichiarato: “L’uomo che fa i lavori di casa mi abbassa l’eros”. Una frase che ha sollevato una valanga di polemiche. A chiarire il malinteso è intervenuta la stessa attrice sui social parlando di “una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato” che “non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista”. Adesso però a distanza di giorni scende in campo anche il marito, anche lui attore e presente all’intervista incriminata. Intervistato da “Il Messaggero”, l’ex protagonista di “Squadra ...