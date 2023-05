Marco Bocci commenta le parole di Laura Chiatti | dopo le polemiche per l’intervista a Domenica In

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’attore e registain un’intervista ha chiarito ledette dalla moglieIn che hanno suscitato la polemica sui social Un’intervista doppia aIn aveva suscitato qualche polemica per via dellepronunciate dall’attricedurante la conversazione con il maritoe la conduttrice Mara Venier. Era il 30 aprile scorso quando l’attrice ha affermato: “l’uomo che fa i lavori di casa mi abbassa l’eros”.che hanno fatto storcere il naso e sono statente a lungo sui social, al punto che l’attrice è poi intervenuta per chiarire che si è trattato di “una battuta goliardica ...