Maltempo | Meloni incontra Bonaccini | ' Il governo è vicino alle popolazioni colpite'

Giorgiaha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini. Al centro dell'incontro, si legge in una nota, l'eccezionale ondata di

Maltempo, Meloni vede Bonaccini: pieno sostegno a Emilia-Romagna Agenzia askanews

Il Presidente del Consiglio Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Al centro dell’incontro, l’eccezionale ondata di mltempo che a par ...Maltempo, Meloni ha assicurato la massima vicinanza alle popolazioni colpite e il pieno sostegno del Governo alla Regione Emilia-Romagna e al presidente Bonaccini.