Maltempo | Emilia Romagna | Musumeci domani visiterà aree colpite

(Di giovedì 11 maggio 2023) Palermo, 11 mag. (Adnkronos) - Il ministro per la Protezione civile, Nello, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, saràinper visitare alcune delledale attualmente in situazione di emergenza nazionale. Con loro il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione con delega alla regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e la direttrice dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini. Saranno inoltre presenti il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, i presidenti di ...

... 100 - 150 mm anche tra Trentino Alto Adige, Lombardia,Romagna e Toscana. In pratica la ... Al nord:al Nord - Est, rovesci sparsi altrove. Al centro: nuvoloso con piogge sparse. Al sud: ...L'evento, aperto alla città, è a ingresso gratuito e si terrà anche in caso di. L'iniziativa si svolge in concomitanza all'apertura serale straordinaria della mostra Rinascimento a Ferrara. ...Rimane alta, in- Romagna, l'allerta per il, ma l'affievolirsi delle precipitazioni ha fatto abbassare l'allarme. Quasi tutti i fiumi sono sotto la soglia di attenzione e anche quelli che ieri sera ...

Maltempo oggi in Emilia Romagna: nubifragi, ma i fiumi reggono (per ora) il Resto del Carlino

Palermo, 11 mag. (Adnkronos) – Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà domani in Emilia-Romagna per visitare alcune del ...Piogge, temporali e anche nubifragi, l'alta pressione resterà lontana dal nostro Paese - Fonte foto: pixabay.com La stagione primaverile sta mostrando il suo lato più dinamico, così dopo una brevissim ...