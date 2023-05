Malattie rare | a Bergamo gli stati generali del nord Italia | “Si incentivi la ricerca”

(Di giovedì 11 maggio 2023). Sono iniziati agli “sulle– Focus: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Trentino Alto Adige”. L’iniziativa, promossa da Motore Sanità, prevede due giorni di lavoro, l’11 e il 12 maggio, alla sede della Fondazione ARMR (Aiutisulle), guidata dalla Presidente Daniela Gennaro Guadalupi. “Siamo felici di ospitare questo evento che si sposa perfettamente con la filosofia della nostra Fondazione – commenta Guadalupi. Siamo da sempre a fianco dei pazienti con, per un miglioramento della loro vita quotidiana. A questo proposito, vogliamo implementare la conoscenza dei ...

... azienda farmaceutica internazionale di origine giapponese, ma oggi in crescita a livello globale, tra Stati Uniti, Europa e America Latina e attiva nello studio die genetiche. L'...È una novità che promette di rivoluzionare per sempre la ricerca genetica e la cura di: il Dna di un individuo si può adesso analizzare e confrontare con tutti gli altri potendo cogliere anche le più piccole sfumature. Gli scienziati sono riusciti a "fotografare" varie ...... molte delle qualio senza diagnosi, la cui natura specifica determina il tipo di progetto ...nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da...

Troppo rare per una cura: le malattie "dimenticate" dalla ricerca Fondazione Umberto Veronesi

Annunciato un accordo di collaborazione per la produzione e la commercializzazione di farmaci biologici. L'epilessia nel mondo colpisce più di 50 milioni di persone ...Organizzato da Roche Italia per fare il punto su due patologie che colpiscono la ‘macula’, la parte dell’occhio deputata alla visione centrale nitida e dettagliata e che interessano ciascuna oltre 20 ...