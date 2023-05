Mahmood | ‘corrotto’ dal successo | così ha perso la bussola

Leggi su chenews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo il grande traguardo raggiunto a Sanremo,ha vissuto un periodo complesso che ha portato tanta tensione anche a sua madre: la confessione del cantante. La vittoria del Festival di Sanremo è un traguardo che ogni artista musicale sogna ma quando arriva non si sa sempre come accoglierla. In certi casi, come in quello di, la propria vita può subire qualche scossone.– Ansa Foto – CheNews.itFin dalla sua prima apparizione,è riuscito ad accendere i riflettori su di esso. Prima con la vittoria di Sanremo Giovani e poi del Festival di Sanremo, nello stesso anno, ha raccolto dei traguardi a dir poco incredibili. Quanto raggiunto, però, gli ha causato anche qualche problema. In un intervento al Corriere della Sera, la star internazionale ha confidato di come quel periodo ...