Maglia Napoli 2023 2024 | ecco la divisa dei Campioni d’Italia | c’è una grossa novità! ESCLUSIVA

(Di giovedì 11 maggio 2023) Chiuso il discorso scudetto, ilvivrà queste ultime settimane di campionato con particolare serenità, continuando anche a festeggiare con i tifosi questo splendido traguardo raggiunto a distanza di 33 anni dall’ultima volta. In società però si pensa anche alla prossima stagione, con diversi cambiamenti nell’organigramma che potrebbero scuotere l’ambiente. Tra i pensieri di De Laurentiis però ci sono anche le nuove divise, le maglie dei. Noi di Spaziovi forniamo inil concept dellaHome della prossima stagione. PrimaSecondo fonti esclusive molte novità potrebbero entrare in scena nei prossimi giorni ma al ...

Il norvegese Leknessund restarosa (oltre chebianca di miglior giovane)., futuro Spalletti: 'Fiducia nel presidente'E per gli inviati di Tv Play stata occasione per parlare con ...AGI - Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia , 162 chilometri da. Il danese della Trek - Segafredo ha battuto in volata sul lungomare Caracciolo l'italiano ...in...La sesta tappa del Giro d'Italia 2023, con partenza e arrivo a, si chiude con una beffa ... Tappa bella a livello paesaggistico ma finalmente col sole e con tranquillità per larosa ...

Perché la nuova maglia presentata dal Napoli per lo Scudetto è illegale in Serie A e Champions Fanpage.it

Leonardo Benedetti, 23 anni da compiere il prossimo 6 giugno, in questa sua prima vera stagione cadetta (categoria nella quale aveva solo esordito, nel 2019, con la maglia dello Spezia) ha fin ...Il danese si prende in volata il successo nella sesta tappa davanti a Milan ed Ackermann. Nessuno stravolgimento in classifica generale ...