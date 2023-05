Mads Pedersen vince la sesta tappa del Giro d' Italia | Milan battuto in volata 

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI -ha vinto ladeld', 162 chilometri da Napoli a Napoli. Il danese della Trek-Segafredo hain volata sul lungomare Caracciolo l'no Jonathandella Bahrain-Victorious. Il norvegese Andreas Leknessund (Dsm) rimane saldamente in maglia rosa. Domani la settima, la Capua-Gran Sasso d'di 218 chilometri, con il primo arrivo in salita della corsa a Campo Imperatore. "Sono felicissimo, grazie a questa vittoria ho conquistato almeno unain tutti e tre i Grandi Giri ed era un mio grande obiettivo. La giornata è stata durissima, non pensavo che saremmo riusciti a riprendere De Marchi e Clarke, ma alla fine ce ...

...Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +1'59' CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA CICLAMINO Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 110 punti Kaden Groves (AUS/Alpecin - Deceuninck) 99 punti(...La tappa se la prende invece un danese,, che a noi ci fa sempre restare lì, con il grido strozzato in gola. Fu lui a battere al mondiale nello Yorkshire 2019 il nostro Matteo Trentin. ...Gaetano Manfredi, al termine della tappa che ha visto la vittoria del danese, si gode una giornata indimenticabile. "È stata attraversata l'area est di Napoli che è un territorio a cui ...

Giro d'Italia 2023, l'entusiasmante arrivo in volata di Mads Pedersen a Napoli RaiNews

Per un giorno l’azzurro della celebrazione per il terzo scudetto del Napoli lascia spazio al rosa del Giro d’Italia. La città ha ancora voglia di fare festa con lo sport e si… Leggi ...Mads Pedersen in fuga, lo 'ripesca' Hepburn: spazio per due risate prima delle salite GIRO D'ITALIA - Dopo il traguardo volante Mads Pedersen fa finta di andare in fuga e scattare, ma ci pensa un corr ...