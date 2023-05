Ma se io Elodie vince il David di Donatello | la sua reazione è virale

ha vinto su Marco Mengoni Proiettili è stata scelta come canzone vincitrice su Se Mi Vuoi di Diodato, Caro Amore di Marco Mengoni, Culi Pagani di Stefano Bollani e La Palude del trio Turbanti -...Il prezioso riconoscimento ha lasciato senza parole la cantante: 'Non me l'aspettavo, io non vinco mai'incredula ai David di Donatello dove ha ricevuto il premio per la miglior canzone 'Proiettili'. 'Grazie. Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l'aspettavo, ma perché io non vinco mai. ......ai David di Donatello 2023 ha assunto più i contorni di un reality survivalista in cuichi ... i premiati con la statuetta in mano a citare il due a zero dell'Inter come prima cosa, santa...

Elodie vince il David di Donatello, lei è incredula: «Non me l’aspettavo, io non vinco mai» Corriere TV

Elodie e Joan Thiele hanno vinto il David di Donatello per il brano "Proiettili", premiata come migliore canzone originale per il film "Ti mangio il cuore", e la reazione di Elodie all'annuncio della ...Non se lo aspettava neppure lei, perché a suo dire "non vince mai". Eppure Elodie ieri sera si è aggiudicata il suo primo David di Donatello, vivendo un'emozione più unica che rara. Candidata infatti ...